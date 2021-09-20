В России грузоперевозки подорожали на 20% на фоне восстановления рынка

Средний чек грузоперевозки в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Это связано с дефицитом доступного транспорта, который возник из-за обеления рынка, подорожания запчастей, перехода водителей как рабочей силы в другие сектора, а также с уходом с рынка мелких игроков. Об этом говорится в исследовании VEB Ventures, с которым ознакомился RB.ru.
Аналитики проанализировали более 50 тыс. перевозчиков платформы Deliver. Для анализа компания использовала данные как крупных компаний, так и перевозчиков из категории малого и среднего бизнеса.
На направлении Москва-Санкт-Петербург средняя цена рейса в первых двух кварталах этого года выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, в третьем квартале тенденция сохранилась.
На маршруте Москва — Краснодарский край, «который традиционно является одним из самых нестабильных с точки зрения ценообразования логистических магистралей», средняя цена грузоперевозки выросла в среднем на 46%, на направлении Москва — Екатеринбург цены подорожали в 1,5 раза в третьем квартале 2020 года и не снижаются.
Средняя цена перевозки на 1 км по ключевым маршрутам при грузоподъемности 20 тонн:
- для тентов – 40 рублей без НДС;
- для изотермов – 50 рублей без НДС;
- для рефов – 55 рублей без НДС.
Аналитики подсчитали, общий размер рынка коммерческих грузовых автоперевозок в России на конец 2020 года составил около 1 трлн рублей. По словам главы VEB Ventures, рынок будет расти на 5% в 2021–2022 годах и далее на 3% в год.
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Фото: Alex Prokopenko / Shutterstock
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