Число проблем у бизнеса сокращается — исследование «Тинькофф»

«Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data опросил более 7 тысяч представителей малого и среднего бизнеса и выяснил, с какими сложностями сталкиваются предприниматели и как восстанавливаются после карантина.

Также в ходе исследования аналитики изучили данные клиентов «Тинькофф Бизнеса», в том числе обороты компаний до пандемии и год спустя, сообщается в отчёте, полученном редакцией RB.RU.

По результатам отчёта специалисты свидетельствуют о росте количества компании в России. Наибольший прирост наблюдается в сфере пассажироперевозок, а также финансов и страхования.

В «Тинькофф» отмечают, что количество предпринимателей, не видящих серьёзных рисков для ведения бизнеса в России, выросло почти втрое; при этом более половины респондентов по-прежнему считают, что риски высокие. Чуть больше процент беспокоящихся среди представителей среднего бизнеса — аналитики напоминают, что подобная тенденция была и до начала пандемии.

В опросах 2020 и 2021 года предприниматели выделили три основных риска для развития бизнеса: рост налоговой нагрузки, влияние санкций и чрезмерное внимание к операциям бизнеса со стороны государственных ведомств. В 2021 году к ним добавились коронавирусные ограничения: сложности из-за карантина возникли у 53% предпринимателей. Также выросло число тех, кому сложнее вести дело из-за влияния санкций.

Тем не менее, в сравнении с прошлым годом бизнес отметил снижение проблем, связанных с налоговой нагрузкой и контролем государственных ведомств.

С другой стороны, предприниматели отмечают рост числа проверок со стороны госструктур. Если год назад 8% предпринимателей заявили о проверках раз в квартал, то в 2021 году 18% малого и 28% среднего бизнеса столкнулись с ежеквартальными проверками. Соответственно выросло и число ежегодных проверок. В 2019—2020 годах 17% представителей бизнеса отметили, что участвуют в проверках несколько раз в год. В 2020-2021 таких предпринимателей стало больше: 35% представителей малого бизнеса и 40% среднего.

Также бизнесмены заявляют о снижении проблем с законом, сообщают в «Тинькофф». По мнению предпринимателей, наибольшие проблемы для бизнеса в России несет налоговое законодательство. В 2021 году с этим согласны 38% владельцев бизнеса, в прошлом году недовольных было значительно больше — 53%. Тогда многие предприниматели отметили, что главная угроза — «в возможности произвольной трактовки законодательных норм контролирующими органами и пробелы в законодательстве».

Как сообщает Росстат, всего в 2020 году количество компаний малого и среднего бизнеса упало на 3,75%. Однако на середину апреля 2021 года заметен прирост: компаний в России стало на 1,4% больше, чем в 2020 году, но на 2,4% меньше, чем в 2019.

Наименьший разрыв показателей 2021 и 2019 в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Там количество компаний в 2021 сократилось на 0,6% по сравнению с 2020 годов и на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Сильнее разрыв в Южном и Уральском округах — там количество компаний сократилось на 3,9 и 3,6% соответственно.

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Фото: Trismegist san / Shutterstock.