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50% россиян сталкиваются с трудностями при составлении резюме

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Половина россиян сталкивается с трудностями при составлении резюме. Им тяжело формулировать свои достижения, расписывать навыки, опыт работы и оформлять CV. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

50% россиян сталкиваются с трудностями при составлении резюме
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Каждый десятый респондент обращался за помощью при составлении резюме, еще 3% делают это всегда, когда планируют сменить работу. Интересно, что к услугам кадрового агентства чаще обращались мужчины, чем женщины, — 30 и 13% соответственно. 

86% россиян никогда не пользовались услугами кого-либо в составлении резюме, еще 4% хотят обратиться в будущем, 30% опрошенных ищут советы в интернете, а 52% не обращались и не планируют этого делать.

В опросе участвовали 3,6 тыс. пользователей из всех регионов России. 

Фото на обложке: Unsplash

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