50% россиян сталкиваются с трудностями при составлении резюме

Половина россиян сталкивается с трудностями при составлении резюме. Им тяжело формулировать свои достижения, расписывать навыки, опыт работы и оформлять CV. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Каждый десятый респондент обращался за помощью при составлении резюме, еще 3% делают это всегда, когда планируют сменить работу. Интересно, что к услугам кадрового агентства чаще обращались мужчины, чем женщины, — 30 и 13% соответственно.
86% россиян никогда не пользовались услугами кого-либо в составлении резюме, еще 4% хотят обратиться в будущем, 30% опрошенных ищут советы в интернете, а 52% не обращались и не планируют этого делать.
В опросе участвовали 3,6 тыс. пользователей из всех регионов России.
Фото на обложке: Unsplash
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