Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества

Цифровая экосистема ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) объявляет о проведении технологической конференции True Tech Day 2.0. Мероприятие состоится 17 мая в Москве. Также участникам будет доступна интерактивная онлайн-трансляция.

True Tech Day — масштабная конференция для начинающих и опытных специалистов в ИТ. Впервые мероприятие было проведено в 2023 году, объединив более 1500 человек непосредственно на площадке и еще 60 тысяч зрителей онлайн.

В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады. Одна из их фокусных тем — связь науки и технологий.

Спикеры и эксперты обсудят актуальные технологические направления:

особенности построения облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке;

новые подходы в языках программирования;

нейросети и машинное обучение;

Software 2.0 и искусственный интеллект как помощники программиста;

вызовы в области NLP4Code и методы работы с ними;

настоящее и будущее больших языковых моделей;

применение Deep Learning в разработке лекарственных препаратов;

управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции;

применение ИИ в дизайне новых материалов и многое другое.

Среди приглашенных спикеров:

Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям;

Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies;

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ;

Владимир Алешин, руководитель разработки платформы DBaaS в «Авито»;

Олег Бондарь, CPO платформы управления базами данных YDB в «Яндекс»;

Павел Конотопов, руководитель кластерной группы Postgres Professional;

Данила Дюгуров, СТО Cloud MTC;

Максим Чудновский, лидер продукта Synapse Service Mesh в «СберТех»;

Илья Черников, Senior Data Scientist в LamodaTech;

Миша Most, художник и граффити-райтер.

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Интересующиеся перспективным направлении Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.

Кроме образовательных треков участникам будут доступны развлекательные и тематические зоны: профессиональные воркшопы и дискуссии, экспертные сессии с технологическими лидерами, интерактивные игры и квизы с розыгрышем фирменного мерча конференции, а также фестиваль продуктов.

Завершится конференция музыкальным сетом от популярных исполнителей. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет более 2,5 тысяч участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.

«Технологии — это всегда про людей. Поэтому развитие профессионального True Tech сообщества — приоритетная задача для МТС. Конференция True Tech Day является сердцем этой инициативы, она объединяет тысячи талантливых специалистов. На конференции сообщество True Tech будет обмениваться опытом в архитектуре, разработке, облачных технологиях, больших языковых моделях и машинном обучении, говорить о науке, инновациях и технологических трендах. И, конечно, участников ждет много сюрпризов, интересных знакомств и возможностей для прокачки ИТ-навыков», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Фото на обложке: ПАО «МТС»