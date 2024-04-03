Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Бренды

Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Цифровая экосистема ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) объявляет о проведении технологической конференции True Tech Day 2.0. Мероприятие состоится 17 мая в Москве. Также участникам будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. 

Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества

True Tech Day — масштабная конференция для начинающих и опытных специалистов в ИТ. Впервые мероприятие было проведено в 2023 году, объединив более 1500 человек непосредственно на площадке и еще 60 тысяч зрителей онлайн. 

В этом году программа True Tech Day разделена на пять ключевых треков, в рамках которых более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообществ представят доклады. Одна из их фокусных тем — связь науки и технологий. 

Спикеры и эксперты обсудят актуальные технологические направления:

  • особенности построения облачных платформ и обеспечение безопасности в облаке;
  • новые подходы в языках программирования; 
  • нейросети и машинное обучение; 
  • Software 2.0 и искусственный интеллект как помощники программиста; 
  • вызовы в области NLP4Code и методы работы с ними; 
  • настоящее и будущее больших языковых моделей; 
  • применение Deep Learning в разработке лекарственных препаратов; 
  • управление базами данных в крупных компаниях электронной коммерции; 
  • применение ИИ в дизайне новых материалов и многое другое.

Среди приглашенных спикеров:

  • Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям;
  • Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies;
  • Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ;
  • Владимир Алешин, руководитель разработки платформы DBaaS в «Авито»;
  • Олег Бондарь, CPO платформы управления базами данных YDB в «Яндекс»;
  • Павел Конотопов, руководитель кластерной группы Postgres Professional;
  • Данила Дюгуров, СТО Cloud MTC;
  • Максим Чудновский, лидер продукта Synapse Service Mesh в «СберТех»;
  • Илья Черников, Senior Data Scientist в LamodaTech;
  • Миша Most, художник и граффити-райтер.

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Интересующиеся перспективным направлении Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes. 

Кроме образовательных треков участникам будут доступны развлекательные и тематические зоны: профессиональные воркшопы и дискуссии, экспертные сессии с технологическими лидерами, интерактивные игры и квизы с розыгрышем фирменного мерча конференции, а также фестиваль продуктов. 

Завершится конференция музыкальным сетом от популярных исполнителей. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет более 2,5 тысяч участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.

«Технологии — это всегда про людей. Поэтому развитие профессионального True Tech сообщества — приоритетная задача для МТС. Конференция True Tech Day является сердцем этой инициативы, она объединяет тысячи талантливых специалистов. На конференции сообщество True Tech будет обмениваться опытом в архитектуре, разработке, облачных технологиях, больших языковых моделях и машинном обучении, говорить о науке, инновациях и технологических трендах. И, конечно, участников ждет много сюрпризов, интересных знакомств и возможностей для прокачки ИТ-навыков», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Фото на обложке: ПАО «МТС»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 МТС выпустила единую систему для входа в партнерские сервисы
  2. 2 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  3. 3 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  4. 4 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
  5. 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

Все ВОЗМОЖНОСТИ