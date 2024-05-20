True Tech Day собрала 3600 участников и стала одной из крупнейших ИТ-конференций страны

МТС провела масштабную ИТ-конференцию True Tech Day 2.0, ключевой темой которой стала связь науки и технологий. В рамках программы было объявлено о запуске магистратуры в Высшей школе экономики, где будут обучать специалистов в области ИИ, и о проведении исследования инновационной зрелости российских компаний.

МТС проводит True Tech Day во второй раз. В этом году ИТ-конференция собрала 3600 участников в МТС Live Hall и более 85 тысяч зрителей онлайн и стала одной из крупнейших в России. Программа включала пять треков, в рамках которых выступили 50 экспертов.

«В этом году конференция True Tech Day сфокусирована не только на современных технологиях, но и на их связи с наукой. Наша цель — соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ. Уверен, что это может стать основой для опережающего развития российской технологической отрасли. Билл Гейтс сказал, что для создания любой инновации требуется общение с другими людьми и обмен идеями. Собрав на конференции тысячи представителей ИТ, научного и образовательного сообществ, мы стимулируем обмен идеями, помогаем молодым талантам определиться с дальнейшей карьерой, а бизнесу и научным организациям — наладить эффективное взаимодействие», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

На True Tech Day МТС объявила о запуске магистратуры по ИИ на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, где будут обучать специалистов в области ИИ и применению этих технологий в бизнесе. Кроме того, МТС совместно с ВШЭ проведет исследование инновационной зрелости российских компаний, чтобы помочь бизнесу реально оценивать свои преимущества и зоны роста и своевременно корректировать стратегии цифрового развития.

Также МТС объявила о создании собственной публичной облачной платформы, инвестиции в которую до конца 2025 года составят 7,5 млрд рублей. Планируется, что она будет развернута на инфраструктуре МТС, которая включает в себя множество ЦОДов от Москвы до Владивостока, сотни тысяч километров каналов связи и является одной из самых крупных в стране.

На True Tech Day стали известны победители хакатона True Tech Hack, в рамках которого ИТ-специалисты соревновались в разработке решений для повышения качества жизни людей с особыми потребностями.

В номинации «Улучшение клиентского опыта витрины МТС Live для пользователей с особыми потребностями» лучшей стала команда Rangers of Accessibility из Санкт-Петербурга. Победителем трека «Разработка голосового управления для МТС Финтех на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями здоровья» стала команда «Автостопом по хакатонам» с ребятами из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Фото на обложке: МТС