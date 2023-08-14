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Дональд Трамп владеет криптовалютой на $500 тыс.

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно выступал криптоскептиком, однако после публикации нового отчета Управления служебной этики в государственных органах стало известно, что на его криптокошельке находится примерно $500 тыс. в Ethereum.

Дональд Трамп владеет криптовалютой на $500 тыс.

Из опубликованных Управлением служебной этики в государственных органах США документов стало известно, что Дональд Трамп владеет криптоактивами на сумму до $500 тыс. После этого СМИ обратили внимание на то, что политик неоднократно выступал против криптовалют и цифровых активов в своих публичных заявлениях.

В частности, в 2021 году в интервью Fox Business Дональд трамп заявлял, что биткоин напоминает ему мошенническую схему. Тогда он дал четко понять, что предпочитает доллары для инвестиций и расчетов.

В документе Управления служебной этики в государственных органах США указано, что криптокошелек политика принадлежит сети Ethereum. Вероятно, основным источником его пополнения стал доход от продаж NFT из коллекции «Trum Cards».

В декабре 2022 года Дональд Трамп представил проект, участники которого могли купить одну из 44 тысяч уникальных карт за $99. Впрочем, несмотря на рекордные продажи, доход политика от NFT составил всего $298 тыс. — остальные $8,3 млн перешли компании CIC Digital LLC.

Фото на обложке: Evan El-Amin / Shutterstock

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