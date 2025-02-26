Трамп анонсировал запуск «золотых» ВНЖ за $5 млн

В США появится программа «золотых карт», которая позволит инвесторам получить вид на жительство в стране за $5 млн. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Дональд Трамп. Его слова передает Reuters.

«[Золотая карта] даст обладателям привилегии грин-карты, а также станет путем к [американскому] гражданству, богатые люди смогут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», — заявил Трамп, добавив, что подробности программы раскроют через две недели.

На вопрос о том, смогут ли программой воспользоваться «российские олигархи», президент США ответил положительно. «Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, и они очень хорошие люди», — заявил он.

Цена выросла. Министр торговли Говард Латник пояснил, что администрация Трампа планирует прекратить действие схожей визовой программы EB-5 и заменить ее на «золотую карту Трампа» за $5 млн. Программа EB-5 была создана Конгрессом США в 1990 году для привлечения инвестиций, воспользоваться ей могут иностранцы, готовые вложить около $1 млн в американскую компанию, в которой работают не менее 10 человек.

«Программа EB-5 <...> была полна выдумок, иллюзий и мошенничества. Это был способ получить грин-карту по низкой цене», — подчеркнул Латник. По его словам, будущие владельцы «золотых карт» будут инвестировать в экономику США, и эти деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета.

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