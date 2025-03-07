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Трамп впервые ограничил полномочия DOGE Илона Маска

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Президент США Дональд Трамп на встрече с министрами заявил, что департамент эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска может давать рекомендации, но не увольнять госслужащих в одностороннем порядке, пишет Politico со ссылкой на источники. Это «первый значительный шаг» Трампа по ограничению полномочий Маска, отмечает издание.

Трамп впервые ограничил полномочия DOGE Илона Маска
  1. Новости

По его данным, теперь DOGE будет выполнять консультативную функцию, а последнее слово в кадровых решениях останется за министрами. Маск, присутствоваший на встрече, согласился с решением Трампа и признал, что DOGE допустил некоторые ошибки, отметили собеседники Politico.

Сам Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что «поручил министрам работать вместе с DOGE над мерами по сокращению затрат и персонала». «Очень важно сократить численность сотрудников до необходимого уровня, но также важно сохранить лучших и самых продуктивных людей», — подчеркнул президент.

Скандальная эффективность. Как пишет Politico, встрече Трампа с министрами предшествовала волна увольнений десятков тысяч госслужащих, которую инициировал DOGE. Действия департамента подверглись критике представителям обеих партий, а федеральный судья и председатель федерального совета по госслужбе пришли к выводу, что увольнения не были связаны с качеством работы госслужащих и, возможно, нарушили законодательство.

  • На департамент Маска подали в суд практически сразу после инаугурации Дональда Трампа в конце января. Истец заявил, что DOGE нарушает действующие с 1972 года федеральные правила прозрачности, которые касаются раскрытия информации, найма сотрудников и других процедур. Истец попросил суд запретить Маску и всем подразделениям DOGE вести какую-либо консультационную деятельность, пока они не будут соответствовать этим правилам.

Фото на обложке: Samuel Corum / Getty Images

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