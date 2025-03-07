Трамп впервые ограничил полномочия DOGE Илона Маска
Президент США Дональд Трамп на встрече с министрами заявил, что департамент эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска может давать рекомендации, но не увольнять госслужащих в одностороннем порядке, пишет Politico со ссылкой на источники. Это «первый значительный шаг» Трампа по ограничению полномочий Маска, отмечает издание.
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По его данным, теперь DOGE будет выполнять консультативную функцию, а последнее слово в кадровых решениях останется за министрами. Маск, присутствоваший на встрече, согласился с решением Трампа и признал, что DOGE допустил некоторые ошибки, отметили собеседники Politico.
Сам Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что «поручил министрам работать вместе с DOGE над мерами по сокращению затрат и персонала». «Очень важно сократить численность сотрудников до необходимого уровня, но также важно сохранить лучших и самых продуктивных людей», — подчеркнул президент.
Скандальная эффективность. Как пишет Politico, встрече Трампа с министрами предшествовала волна увольнений десятков тысяч госслужащих, которую инициировал DOGE. Действия департамента подверглись критике представителям обеих партий, а федеральный судья и председатель федерального совета по госслужбе пришли к выводу, что увольнения не были связаны с качеством работы госслужащих и, возможно, нарушили законодательство.
- На департамент Маска подали в суд практически сразу после инаугурации Дональда Трампа в конце января. Истец заявил, что DOGE нарушает действующие с 1972 года федеральные правила прозрачности, которые касаются раскрытия информации, найма сотрудников и других процедур. Истец попросил суд запретить Маску и всем подразделениям DOGE вести какую-либо консультационную деятельность, пока они не будут соответствовать этим правилам.
Фото на обложке: Samuel Corum / Getty Images
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