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Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали — CNN

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали, сообщает CNN. Он будет под стражей до предъявления официальных обвинений. Дело против экс-главы Соединенных Штатов связано с выплатой порнозвезде во время предвыборной компании в 2016 году.

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали — CNN

В США арестовали Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. Бывший президент Соединенных Штатов отправлен под арест до предъявления ему официальных обвинений.

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора Манхэттена. CNN отмечает, что на Трампа не будут надевать наручники, однако снимут отпечатки пальцев.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, арестованным властями.

Дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа связано с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной компании в 2016 году. Актрисе заплатили за молчание о романе с женатым Трампом, уточняет телеканал.

Фото на обложке: Evan El-Amin / Shutterstock

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