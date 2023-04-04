Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали — CNN

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали, сообщает CNN. Он будет под стражей до предъявления официальных обвинений. Дело против экс-главы Соединенных Штатов связано с выплатой порнозвезде во время предвыборной компании в 2016 году.
В США арестовали Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. Бывший президент Соединенных Штатов отправлен под арест до предъявления ему официальных обвинений.
Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора Манхэттена. CNN отмечает, что на Трампа не будут надевать наручники, однако снимут отпечатки пальцев.
Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, арестованным властями.
Дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа связано с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной компании в 2016 году. Актрисе заплатили за молчание о романе с женатым Трампом, уточняет телеканал.
Фото на обложке: Evan El-Amin /
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