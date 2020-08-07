Дональд Трамп подписал указы о борьбе с «угрозой» TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и аналогичный указ по борьбе с приложением WeChat. Об этом сообщает РИА Новости.

Указы вступят в силу через 45 дней. С 20 сентября американцам и американским компаниям будет запрещено совершать «любые сделки» с владельцами TikTok и WeChat, а также с их дочерними компаниями. TikTok принадлежит компании ByteDance, WeChat — Tencent Holdings.

«Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США», - говорится в указе.

По мнению главы Белого дома, приложение TikTok и соцсеть WeChat угрожают национальной безопасности США, потому что «автоматически накапливают обширные объемы информации».

В результате у Компартии Китая может быть доступ к персональным данным американцев, считает Трамп. Как отмечается в указе, это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж.

«Соединенные штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность», — заявил Трамп.

В конце июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok в США. Американская компания Microsoft решила купить бизнес TikTok за пределами Китая, чтобы не допустить блокировку приложения. Вскоре после этого Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября.

Фото: Joseph Sohm / Shuterstock