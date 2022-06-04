Британский оператор связи Абрамовича и партнеров могут продать за £1

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая Роману Абрамовичу и его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову, будет продана двум европейским предпринимателям за £1.

Об этом сообщает Financial Times. По информации источников издания, решение о продаже связано с санкциями ЕС и Великобритании, наложенными на Абрамовича. Российскому бизнесмену принадлежат 23% Truphone, большинство остальных акций находятся в собственности его партнеров по холдингу Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова.

В качестве покупателей выступают сооснователь маркетплейса подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч и инвестор Пиррос Куссиос. Они получат 90% и 10% акций Truphone соответственно.

По данным FT, сделка может быть закрыта уже в июле. Текущие владельцы должны будут инвестировать свыше £10 млн в компанию, а также погасить задолженности оператора связи, в том числе штраф на $660 тысяч от американского регулятора за искажение фактов о структуре собственности компании.

Сообщается, что Абрамович, Абрамов и Фролов инвестировали в Truphone более £300 млн, а стоимость компании в 2020 году оценивалась в £410 млн.

Если стоимость предприятия вырастет, российские бизнесмены смогут получить до трети от вложенных в компанию средств. В случае с Романом Абрамовичем это возможно лишь при снятии санкций с предпринимателя.

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