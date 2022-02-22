Соцсеть Дональда Трампа возглавила список самых популярных приложений App Store

Социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа Truth Social заупустили вечером 20 февраля. К утру 21 февраля — в президентский день — она возглавила список самых популярных приложений App Store.

Truth Social после появление в App Store стала автоматические загружаться на устройства Apple, если их владельцы ранее оставляли заявку, пишет Reuters.

Ряд пользователей пожаловался на проблемы при установке приложения. Некоторые получили сообщение о включении их в лист ожидания из-за огромного спроса на Truth Social. Социальную сеть, согласно планам, полностью запустят к марту в США. Пока в приложении будут устранять все нетчности.

В России доступ к соцсети можно получить при помощи VPN и изменении региональных настроек пользователя в Apple ID. Технологический препятствий для работы Truth Social в стране нет, сказал аналитик ТУСУР Руслан Пермяков. Предоставление доступа связано в заинтересованности Трампа в российской аудитории и готовности разработчиков выполнять требования местного законодательства, передает слова эксперта «Прайм».

В октябре прошлого года Дональд Трамп объявил о создании новой социальной сети «для правдивых новостей». Она должна будет противостоять «тирании больших технологий». Спустя несколько часов после анонса платформа подверглась хакерской атаке и была втянута в скандал, связанный с незаконным использованием исходного кода другой социальной сети.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа после штурма Капитолия в январе. При этом Twitter сообщил, что блокировка будет пожизненной, а Facebook — как минимум до 2023 года.

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