Соцсеть Трампа привлекла более $1 млрд инвестиций перед выходом на биржу

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе TMTG и Digital World Acquisition Corp. (DWAC). Имена инвесторов при этом не разглашаются. TMTG планирует выйти на фондовую биржу за счет объединения с уже публичной DWAC. DWAC завершила IPO в сентябре этого года, собрав около $293 млн.

Компания получит инвестиции после объединения бизнеса, и средства пойдут на обеспечение ее работы. Инвесторы получат акции со скидкой 20% к средней цене закрытия торгов за пять торговых дней до 1 декабря включительно, однако в зависимости от результатов торгов размер скидки может увеличиться до 40%.

В октябре экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной соцсети Truth Social. Спустя несколько часов после анонса платформа подверглась хакерской атаке и была втянута в скандал, связанный с незаконным использованием исходного кода другой социальной сети.