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NY Times: запуск соцсети Трампа Truth Social перенесут на март

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Социальная сеть Truth Social, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG), по информации App Store, должна появиться в открытом доступе 21 февраля — в Президентский день в США. Однако релиз платформы может быть перенесен на март.

NY Times: запуск соцсети Трампа Truth Social перенесут на март

О возможном переносе пишет New York Times. Задержка может быть связана с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) деятельности TMTG по слиянию с компанией по приобретению специального назначения (SPAC) перед выходом на биржу в декабре прошлого года. 

Друга причина — возможные проблемы с разработкой платформы, однако, по данным Reuters, Truth Social уже доступна примерно 500 бета-тестерам. В числе тестировщиков находится и сам Трамп, который разместил первую публикацию в новой социальной сети.

Поскольку сам бывший президент США не может поделиться этой информацией в Twitter, скриншот первого поста Трампа в Truth Social опубликовал его сын — Дональд Трамп-младший.

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами!», — сказано в сообщении.

Из скриншота видно, что визуально соцсеть Трампа будет напоминать Twitter.

TMTG пока не ответила о возможном переносе запуска Truth Social. Также пока неясно, будет ли приложение доступно на платформах кроме iOS.

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Фото: Evan El-Amin / Shutterstock

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