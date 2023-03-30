За 2022 год цены на российский софт выросли на 30-50%

С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.
Крупные потребители российского ПО уже просили Минцифры повлиять на ситуацию, но пока безрезультатно, узнал «Коммерсантъ».
Контроль цен в России в целом не в ведении ведомства, этим занимается ФАС, уточнил собеседник издания на IT-рынке.
По словам экспертов, основной причиной повышения цен на российский софт стало повышение зарплат программистов для их удержания в РФ и обучения, сложности с закупкой оборудования.
Они так же предупредили, что рост цен продолжится, а остановить его сможет только прямое вмешательство регулятора.
Фото на обложке: Elle Aon /
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