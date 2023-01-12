Крупнейший в мире производитель чипов отчитался о рекордной годовой прибыли в $34 млрд. Таких результатов Taiwan Semiconductor удалось достичь на фоне мирового кризиса полупроводников и неудач главного конкурента – квартальная прибыль Samsung Electronics упала на 75%.
Прибыль за последний квартал 2022 года и за прошедший год вцелом стали рекордными для TSMC с момента основания компании в 1987 году, пишет Reuters.
В четвертом квартале 2022 года ведущий мировой производитель микропроцессоров получил прибыль в размере $9,72 млрд ($5,46 млрд годом ранее), выручку – $19.93 млрд, что на 26,7% больше, чем в 2021 году.
По итогам прошедшего года TSMC получила выручку в размере $75,9 млрд при чистой прибыли в $34,08 млрд.
Тайваньский производитель чипов TSMC показывает рекордные финансовые результаты на фоне мирового кризиса полупроводников, а также неудач своего главного конкурента. Южнокорейская Samsung Electronics в четвертом квартале 2022 года получила минимальную за последние 8 лет прибыль. В период с октября по декабрь она составила $3,4 млрд, упав на 69% год к году.
Фото на обложке: ToyW /
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