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Британский финтех-стартап TrueLayer стал «единорогом»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Британская финтех-компания TrueLayer привлекла $130 млн при оценке выше $1 млрд и получила статус «единорога». В раунде участвовали два американский инвестора: фирма Tiger Global Management и самая дорогая частная компания Кремниевой долины — платежный сервис Stripe.

Британский финтех-стартап TrueLayer стал «единорогом»

Инвестиции пойдут на дальнейшее развитие бизнеса в других регионах и на привлечение новых клиентов, сообщил TechCrunch.

Стартап позволяет финтех-приложениям подключаться к банковским счетам клиентов с помощью инструмента для взаимодействия нескольких программ (API). Что позволяет пользователям платить со счета в своем банке или просматривать историю транзакций.

Несмотря на то, что раунд лидировали две американские компании, TrueLayer, по данным Reuters, пока не планирует выходить на рынок в США.

TrueLayer запустили в 2016 году в Лондоне. Сейчас она предоставляет свои услуги в 14 странах. Среди ее клиентов — Freetrade, Cazoo и Revolut. За 2021 год число ежемесячных платежей, проводимых с помощью компании увеличилось на 400%.

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Фото:  Unplash

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