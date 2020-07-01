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Мобильные приложения, VR и высокие технологии: стартапы, которые нужны TUI

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

В июне этого года запустила свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов», где командам помогут реализовать свои идеи. В качестве партнера к программе присоединилась компания TUI. Подать заявку на участие в «Фабрике» можно до 5 июля.

Мобильные приложения, VR и высокие технологии: стартапы, которые нужны TUI

Команды, которые предложат идеи или уже существующие сервисы по направлениям TravelTech, гастрономия и внутренний туризм? а также помогут развивать MICE-индустрию , смогут получить предложение стать корпоративным стартапом TUI Group.

Идеи, на которые обратят внимание представители TUI:

  1. IT решения для работы с контентом (например, конструкторы посадочных страниц и прочее).
  2. Решения для интеграции в мобильное приложение.
  3. Решения по VR.
  4. Любые другие новые бизнес-идеи, направленные на развитие путешествий в России и зарубежом.

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Это бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на обе программы принимаются до 5 июля на сайте «Фабрики».

TUI — одна из ведущих туристических компаний России, часть крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, включающая туроператора и сеть турагентств.

Фото на обложке: Patrick Schöpflin/Unsplash

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