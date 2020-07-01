Мобильные приложения, VR и высокие технологии: стартапы, которые нужны TUI

В июне этого года запустила свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов», где командам помогут реализовать свои идеи. В качестве партнера к программе присоединилась компания TUI. Подать заявку на участие в «Фабрике» можно до 5 июля.

Команды, которые предложат идеи или уже существующие сервисы по направлениям TravelTech, гастрономия и внутренний туризм? а также помогут развивать MICE-индустрию , смогут получить предложение стать корпоративным стартапом TUI Group.



Идеи, на которые обратят внимание представители TUI:



IT решения для работы с контентом (например, конструкторы посадочных страниц и прочее). Решения для интеграции в мобильное приложение. Решения по VR. Любые другие новые бизнес-идеи, направленные на развитие путешествий в России и зарубежом.

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Это бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на обе программы принимаются до 5 июля на сайте «Фабрики».





TUI — одна из ведущих туристических компаний России, часть крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, включающая туроператора и сеть турагентств.





Фото на обложке: Patrick Schöpflin/Unsplash