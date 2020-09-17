«Туракселератор» проведет серию вебинаров об изучении виртуальной жизни турпродуктов

17 сентября состоится вебинар под названием «Анализ эффективности каналов коммуникации с целевыми аудиториями». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Это часть серии бесплатных онлайн-лекций, посвященных исследованию социальных сетей, контента, целевой аудитории и конкурентов туристического продукта в интернете. В рамках проекта «Информационное поле турпродуктов региона» уже прошли три вебинара.

Спикер — Александр Лукоянов, генеральный директор компании «Сетевые исследования». Он уже рассказал участникам:

что такое инфополе;

зачем владельцам туристических продуктов изучать социальные сети и своих пользователей;

как автоматизировать исследования;

на что смотреть при анализе контента и многое другое.

24 сентября пройдет заключительный вебинар «Профили и характеристики нового поколения пользователей туристического продукта». Записи всех лекций можно смотреть на YouTube-канале «Туракселератора».

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице серии вебинаров на Timepad.

Фото на обложке: Unsplash