«Туракселератор» проведет серию вебинаров об изучении виртуальной жизни турпродуктов
17 сентября состоится вебинар под названием «Анализ эффективности каналов коммуникации с целевыми аудиториями». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Это часть серии бесплатных онлайн-лекций, посвященных исследованию социальных сетей, контента, целевой аудитории и конкурентов туристического продукта в интернете. В рамках проекта «Информационное поле турпродуктов региона» уже прошли три вебинара.
Спикер — Александр Лукоянов, генеральный директор компании «Сетевые исследования». Он уже рассказал участникам:
- что такое инфополе;
- зачем владельцам туристических продуктов изучать социальные сети и своих пользователей;
- как автоматизировать исследования;
- на что смотреть при анализе контента и многое другое.
24 сентября пройдет заключительный вебинар «Профили и характеристики нового поколения пользователей туристического продукта». Записи всех лекций можно смотреть на YouTube-канале «Туракселератора».
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице серии вебинаров на Timepad.
Фото на обложке: Unsplash
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