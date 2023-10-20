Власти Турции ужесточили правила выдачи ВНЖ. Если раньше вид на жительство можно получить при покупке недвижимости на сумму от $50 до $75 тыс., то теперь нужно потратить не менее $200 тыс. Новые правила будут действовать во всех регионах страны.

Турция подняла минимальную сумму покупаемой в стране недвижимости для получения ВНЖ до $200 тыс. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в управлении по делам миграции Турции.

Ранее иностранцу нужно было купить недвижимость за $50 тыс. в небольших городах или за $75 тыс. в мегаполисах для того, чтобы получить вид на жительство. Теперь минимальная сумма составляет $200 тыс.

Новые правила будут действовать для всех сделок с недвижимостью, оформленных с 17 октября. Минимальная сумма покупки недвижимости распространяется на все регионы Турции.

По итогам 2022 года россияне оформили 153 тыс. видов на жительство в Турции, сообщило ранее агентство.

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