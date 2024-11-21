Турецкий streetwear-бренд Les Benjamins создаст сеть магазинов в России

Бренд «уличной» одежды из Турции Les Benjamins готовится к открытию собственной сети магазинов в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар, пишет Shopper’s со ссылкой на главу отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

16 ноября бренд открыл корнер в универмаге «Цветной» на Цветном бульваре в Москве. Представитель компании в России подтвердил изданию, что компания собирается развиваться в России. По его словам, первый полноформатный магазин откроется в конце 2024 года в ТЦ «Авиапарк». Развитие продаж Les Benjamins в России будет курировать компания «Интермоде», которая сейчас управляет сетью одежды и обуви Superstep.

Les Benjamins основал в 2011 году 19-летний уроженец Стамбула Буньямин Айдын. Как рассказал сам Айдын в интервью GQ Middle East, бренд преимущественно ориентирован на женскую аудиторию, но планирует развитие в сторону ювелирных украшений, денима и головных уборов.

По словам основателя, компании стремится создать образ «современного Востока». Les Benjamins выпускали коллаборации с Puma и Hugo. Маркетплейс Lamoda классифицирует бренд как премиальный.

По данным исследования Fashion Consulting Group (FCG), за 2023 год российский фэшн-рынок вырос на 10,5% относительно предыдущего года. Аналитики FCG прогнозировали на 2024 год повышение конкуренции, рост розничных цен при снижении общих доходов потребителей, усиление локализации брендов и рост торговли одеждой на маркетплейсах.