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Спрос на специалистов туриндустрии вырос на 31%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Спрос на специалистов в индустрии туризма и гостеприимства в России в сравнении с 2023 годом увеличился на 31%, а средние зарплаты по отрасли — на 19%. Доля предложений о работе в этой сфере составила 3,8% от всех вакансий на платформе «Авито работа».

Спрос на специалистов туриндустрии вырос на 31%

Отрасль, таким образом, стала шестой по количеству активных вакансий, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работы.

Исследователи отмечают, что наиболее востребованные в индустрии позиции:

  1. турагент (прирост числа вакансий — в 2,2 раза или +124%, среднее вознаграждение в месяц — 40-90 тыс. рублей),
  2. горничная (рост в 2,1 раза или +112%, среднее вознаграждение — 40-80 тыс. рублей),
  3. хостес (рост в 1,8 раза или +86%, вознаграждение — 70-150 тыс. рублей).

Следом по популярности у работодателей идут работника кухни (рост в 1,8 раза или +82%) и официанта (в 1,6 раза или +64%). 

Фото на обложке: Unsplash

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