Спрос на специалистов в индустрии туризма и гостеприимства в России в сравнении с 2023 годом увеличился на 31%, а средние зарплаты по отрасли — на 19%. Доля предложений о работе в этой сфере составила 3,8% от всех вакансий на платформе «Авито работа».

Спрос на специалистов туриндустрии вырос на 31%