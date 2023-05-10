Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Поддержку столичной туриндустрии обсудят на конференции «Туризм Москвы: новые горизонты»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 мая в Центре событий РБК пройдет конференция для представителей московской туриндустрии и смежных отраслей. Главная тема — планы и инициативы Мостуризма, направленные на поддержку и развитие туристической индустрии столицы, интегрирование отраслей в экономику города.

Поддержку столичной туриндустрии обсудят на конференции «Туризм Москвы: новые горизонты»

Мероприятие откроет выступление председателя Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова. Он расскажет о планах города и способах их реализации, а также о том, какую поддержку может получить туристическая отрасль. 

Несмотря на обилие предложений в столице, не все представители туристической отрасли имеют представление о том, как успешно упаковать и презентовать свой продукт, найти нишу и сформулировать УТП.  Этой теме на конференции будет уделено особое внимание.

В рамках мероприятия будут выделены следующие направления:

  • оздоровительно-медицинский туризм;
  • спортивно-событийный туризм;
  • образовательный туризм;
  • семейные путешествия;
  • промышленный туризм.

Для наиболее продуктивного обмена контактами и поиска партнерств для участников пройдут b2b-встречи в формате Speed dating с ведущими компаниями в спортивной и туристической индустрии. Среди них — FindSport.ru, Государственный музей спорта, Мосгорпарк, МосСпортОбъект, SkyPark, беговые экскурсии Zelensky Running Tours, стадион «Локомотив», «Лужники» и представители парков Москвы.

В конце вечера гостей ждет подведение итогов и сюрприз от команды Moscow Travel Hub. Полная программа и приглашенные спикеры — по ссылке.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

Реклама

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Москва гостеприимная
  2. 2 На каникулы — в Москву: как столичным туроператорам создавать и продвигать туры мечты
  3. 3 Как российские MICE-операторы справляются с новыми вызовами
  4. 4 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  5. 5 Как сохранить и увеличить лояльность клиентов без акций и скидок
E-Com Heroes
Все о выходе на зарубежный e-com
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2023

«Покажи Москву!»

10 мая 2023

«Финам Trade API»

10 мая 2023

Aeroclub Challenge 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ