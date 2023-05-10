Поддержку столичной туриндустрии обсудят на конференции «Туризм Москвы: новые горизонты»

22 мая в Центре событий РБК пройдет конференция для представителей московской туриндустрии и смежных отраслей. Главная тема — планы и инициативы Мостуризма, направленные на поддержку и развитие туристической индустрии столицы, интегрирование отраслей в экономику города.

Мероприятие откроет выступление председателя Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова. Он расскажет о планах города и способах их реализации, а также о том, какую поддержку может получить туристическая отрасль.

Несмотря на обилие предложений в столице, не все представители туристической отрасли имеют представление о том, как успешно упаковать и презентовать свой продукт, найти нишу и сформулировать УТП. Этой теме на конференции будет уделено особое внимание.

В рамках мероприятия будут выделены следующие направления:

оздоровительно-медицинский туризм;

спортивно-событийный туризм;

образовательный туризм;

семейные путешествия;

промышленный туризм.

Для наиболее продуктивного обмена контактами и поиска партнерств для участников пройдут b2b-встречи в формате Speed dating с ведущими компаниями в спортивной и туристической индустрии. Среди них — FindSport.ru, Государственный музей спорта, Мосгорпарк, МосСпортОбъект, SkyPark, беговые экскурсии Zelensky Running Tours, стадион «Локомотив», «Лужники» и представители парков Москвы.

В конце вечера гостей ждет подведение итогов и сюрприз от команды Moscow Travel Hub. Полная программа и приглашенные спикеры — по ссылке.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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