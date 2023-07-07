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Турция увеличила налог на регистрацию иностранных смартфонов в три раза

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Турция в три раза увеличила налог на регистрацию иностранных смартфонов – до 71 тыс. рублей по текущему курсу. По закону, ввезенный в Турцию телефон нужно зарегистрировать в течение четырех месяцев. В противном случае его заблокируют.

Турция увеличила налог на регистрацию иностранных смартфонов в три раза

Турецкие власти одобрили увеличение налога на регистрацию иностранных смартфонов. Об этом сообщил Reuters. С 8 июля налог поднимут в три раза – до 71 тыс. рублей по текущему курсу.

По закону, купленный за границей смартфон нужно зарегистрировать в течение четырех месяцев. В противном случае блокируется GSM или WCDMA⁠-⁠модули, которые отвечают за подключение к сети. Пользователь не сможет принимать звонки, получать СМС и подключаться к интернету.

До 8 июля налог на иностранный смартфон составлял около 21 тыс. рублей по текущему курсу. В 2022 году сумма налога составляла 2732 турецких лиры – около 10 тыс. рублей.

Фото на обложке: vepar5 / Shutterstock

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