Турпоток россиян в Турцию пока не восстановился до допандемийных показателей

Этим летом поток российских туристов в Турцию вырос на 19% год к году и составил 2,56 млн человек. Однако это все равно меньше, чем до начала пандемии — летом 2019 года страну посетили 3,16 млн россиян.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции. Показатели минувших трех летних месяцев стали самыми высокими с начала пандемии. Для сравнения: в июне – августе 2022 года Турцию посетили 2,15 млн российских туристов.

Летний турпоток из России в Турцию стабильно растет с 2020 года, когда было зафиксировано 454 тысячи поездок. В 2021 году эта цифра составляла уже 1,8 млн.

При этом поток все еще не достиг уровня лета допандемийного 2019 года, когда в Турцию прибыли 3,16 млн россиян — а 23,4% больше, чем в этом году.

Одна из причин, почему турпоток не восстановился до уровня 2019 года, которую раскрыли собеседники РБК — недостаточный объем авиаперевозки. Как объяснил представитель туроператора «Интурист», это связано с тем, что многие российские, в том числе чартерные компании, не могут летать за границу из-за санкций.

Кроме того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, на снижение спроса повлияли рост цен и ослабление курса рубля. Средняя стоимость путевки на двоих в Турцию в августе достигла примерно 183 тысяч рублей.

В начале августа АТОР сообщала, что Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений.

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