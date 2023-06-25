Турпоток из России в Турцию вырос в мае на 77,5%

В мае 2023 года Турцию посетили 4,5 млн иностранных туристов, среди которых насчитывается почти 641 тысяча россиян. Россия заняла первое место по турпотоку в страну в мае, обогнав Германию и Великобританию.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции. Год к году число гостей страны из РФ в мае выросло на 77,5% — с 363 тысяч. При этом турпоток по-прежнему не восстановился до допандемийных масштабов: в 2019 году туристов из РФ было на 33,5% больше (963 тысячи человек).
Количество поездок из Германии в прошлом месяце составило 617,6 тысяч, из Великобритании — 452,7 тысячи.
Самым популярным направлением у россиян стала Анталья — 389,8 тысяч туристов. Это на 73,8% больше, чем в прошлом году. Увеличение турпотока в Стамбул оказалось почти двукратным (89,8%) — до 175 тысяч поездок.
АТОР подчеркивает, что майский поток туристов из России в Стамбул стал рекордным. Однако туроператоры отмечают, что почти половина из этого количества — путешественники, которые останавливаются в городе на 1-3 ночи и затем летят в третьи страны.
Фото: Unsplash
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