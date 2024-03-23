Турецкие власти решили проблему с открытием банковских счетов для продления ВНЖ

Министерство культуры и туризма Турции достигло договоренности с местными банками и миграционным ведомством о возможности для иностранцев получить туристический вид на жительство, пишет ТАСС со ссылкой на местную прессу. Ранее иностранные граждане столкнулись с непродлением ВНЖ из-за невозможности открыть банковский счет.

Противоречие в процедуре состоит в том, что для открытия банковского счета банки требуют наличия действующего ВНЖ. При этом для продления ВНЖ необходимо иметь банковский счет в одном из банков страны.

Ранее на этой неделе стало известно, что представители туристического сектора подняли этот вопрос.

«Иностранцы получат необходимое содействие для открытия банковских счетов. Это решение принято на уровне Ассоциации банков. Кроме того, соответствующее письмо было направлено и в адрес Управления по делам миграции. Там иностранцу даже объяснят, как открыть счет», — сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Министр также отметил, что одним из оснований для получения или продления ВНЖ является требование каждый месяц перечислять на банковский счет суммы, равной полуторным минимальным зарплатам — $825.

Впервые сложности с получением и продлением туристических ВНЖ возникли у иностранцев в Турции летом прошлого года. Тогда многие россияне, пребывающие в стране, не смогли продлить документы. При этом у них были подтвержденные доходы и контракты на аренду.

Из-за этого в феврале порядка 40 тыс. иностранных граждан вынуждены были покинуть Анталью.

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