В России появилось более 200 турецких брендов обуви

На Wildberries россиянам стали доступны свыше 200 турецких брендов обуви, среди которых Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. В среднем пара обуви обойдется в 1,5 тыс. — 3 тыс. рублей. Об этом RB рассказали в пресс-службе маркетплейса.
На сайте также теперь можно найти обувь брендов, которые уже присутствуют в России — Polaris, Lumberjack и Kinetix.
Чтобы увеличить ассортимент и сдержать рост цен, Wildberries расширяет сотрудничество с российскими и зарубежными производителями обуви. Больше всего российским рынком интересуются производители из Турции и Китая.
За год количество обувных брендов на маркетплейсе выросло в 2,4 раза год к году. По данным пресс-службы, новые бренды отвечают потребностям россиян в недорогой и качественной обуви.
Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Оригинальность товаров подтверждается согласно требованиям цифровой маркировки.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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