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В России появилось более 200 турецких брендов обуви

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На Wildberries россиянам стали доступны свыше 200 турецких брендов обуви, среди которых Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. В среднем пара обуви обойдется в 1,5 тыс. — 3 тыс. рублей. Об этом RB рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В России появилось более 200 турецких брендов обуви

На сайте также теперь можно найти обувь брендов, которые уже присутствуют в России — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

Чтобы увеличить ассортимент и сдержать рост цен, Wildberries расширяет сотрудничество с российскими и зарубежными производителями обуви. Больше всего российским рынком интересуются производители из Турции и Китая.

За год количество обувных брендов на маркетплейсе выросло в 2,4 раза год к году. По данным пресс-службы, новые бренды отвечают потребностям россиян в недорогой и качественной обуви.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Оригинальность товаров подтверждается согласно требованиям цифровой маркировки.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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