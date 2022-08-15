В России появилось более 200 турецких брендов обуви

На Wildberries россиянам стали доступны свыше 200 турецких брендов обуви, среди которых Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids. В среднем пара обуви обойдется в 1,5 тыс. — 3 тыс. рублей. Об этом RB рассказали в пресс-службе маркетплейса.

На сайте также теперь можно найти обувь брендов, которые уже присутствуют в России — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

Чтобы увеличить ассортимент и сдержать рост цен, Wildberries расширяет сотрудничество с российскими и зарубежными производителями обуви. Больше всего российским рынком интересуются производители из Турции и Китая.

За год количество обувных брендов на маркетплейсе выросло в 2,4 раза год к году. По данным пресс-службы, новые бренды отвечают потребностям россиян в недорогой и качественной обуви.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Оригинальность товаров подтверждается согласно требованиям цифровой маркировки.

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