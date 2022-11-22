Фондовый рынок Турции показал самую высокую доходность среди мировых в 2022 году

Турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году. Ключевой индекс рынка с начала года показал доходность выше 80% в долларах США. Инвесторы стремятся сохранить свои деньги в акциях на фоне растущей инфляции, которая сопоставима с уровнем роста рынка – в октябре она достигла 83%.

Ключевой индекс турецкого фондового рынка Borsa Istanbul 100, отслеживающий акции ста крупнейших компаний на Стамбульской бирже, в этом году показал доходность свыше 80% в долларах США и более 150% в турецких лирах.

Такой стремительный рост стал наилучшим результатом турецкого фондового рынка за последние 23 года, отмечает Bloomberg. В ноябре индекс достиг максимальных значений в 4784 пункта. В ходе торгов во вторник 22 ноября индекс также увеличивается.

Фондовый рынок Турции растет в то время, как основные мировые рынки – американский, европейский и азиатские – снижаются. S&P 500 в этом году упал почти на 20%, Nasdaq – почти на 30%, негативной динамикой заканчивает год DAX и Shanghai Composite.

Турецкие инвесторы стремятся сохранить свои сбережения в акциях в условиях растущей инфляции. К октябрю 2022 года ее рост оказался сопоставимым с ростом фондового рынка – она достигла 83%.

Фото на обложке: Iryna Dincer / Shutterstock