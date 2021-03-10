«Я вас сейчас всему научу, но будете работать за еду»: миллиардер Турлов рассказал, как захотел стать трейдером

Миллиардер и основатель Freedom Finance Тимур Турлов рассказал , почему захотел стать трейдером. Также новый герой проекта «Русские норм!» ответил на вопросы о первых местах своей работы и о том, что они ему дали.

Московский предприниматель Тимур Турлов с детства мечтал о торгах на бирже как о быстром способе разбогатеть.

«У меня была банальная мечта в детстве. Я мечтал заработать денег. Причем я никогда не мечтал стать каким-то супер-богатым — мне просто очень хотелось зарабатывать», — рассказал он.

Первую инвестицию предприниматель осуществил в 15 лет, вложив около 20 тысяч рублей в акции компании «Дальэнерго». По словам Турлова, это решение он принял на основании тщательного анализа, построенного по числам Фибоначчи.

Но ему объяснили, что инвестиции в подобные бумаги дают результат только по истечении 2-3 лет — через две недели Турлов продал акции с некоторым убытком. А еще через 2-3 месяца бумаги «Дальэнерго» подорожали в 7 раз, вспомнил предприниматель.

В то время, помимо трейдинга, среди интересов Турлова была политология, но «финансовые рынки развивались», отметил он тогда и пошел работать в маленькую компанию World Capital Investments. Там, по словам предпринимателя, ему не обещали зарплаты, а иногда даже не кормили.

«Мы очень многому научились за это все время. И у меня, и у многих ребят, с кем мы тогда проработали почти два года, накопился довольно уникальный опыт», — пояснил Турлов.

Вскоре он ушел работать в «Юниаструм банк», где открывал брокерские счета для российских клиентов на американском рынке.

Инвестиционную компанию Freedom Finance Турлов создал в 2008 году, когда ему был 21 год. Сегодня она входит в холдинг Freedom Holding Corp, ведет брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также предоставляет услуги по управлению ценными бумагами.

Акции холдинга с 2019 года торгуются на Nasdaq. В компании отмечают, что Freedom Finance стал первой брокерской компанией из России и СНГ, прошедшей листинг этой биржи. На настоящий момент холдинг стоит около $2,9 млрд. Порядка $2 млрд принадлежит самому Турову — через владение 73% холдинга.

Фото: Twitter