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Российских туроператоров освободят от уплаты НДС до 2027 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российских туроператоров освободят от уплаты НДС до 2027 года. Соответствующее поручение дал президент. Поправки в закон примут «задним числом» – с 1 января 2023 года.

Российских туроператоров освободят от уплаты НДС до 2027 года

Президент дал поручение освободить туристических операторов от уплаты НДС в срок с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года. Об этом стало известно по итогам совещания главы государства с членами правительства.

Поручение президента касается компаний, работающих в сферах внутреннего и въездного туризма. Соответствующие поправки в закон должны быть внесены до июня 2023 года. 

В Минэкономразвития считают, что туроператоры оказались вне конкурентной среды с небольшими туристическими компаниями. Последние работают по «упрощенке», в то время как крупные компании платят налог на добавленную стоимость в размере 20%.

В Минфине подсчитали, что в случае отмены НДС для туроператоров бюджет потеряет около 3-4 млрд рублей.

Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

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