Российских туроператоров освободят от уплаты НДС до 2027 года. Соответствующее поручение дал президент. Поправки в закон примут «задним числом» – с 1 января 2023 года.
Президент дал поручение освободить туристических операторов от уплаты НДС в срок с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года. Об этом стало известно по итогам совещания главы государства с членами правительства.
Поручение президента касается компаний, работающих в сферах внутреннего и въездного туризма. Соответствующие поправки в закон должны быть внесены до июня 2023 года.
В Минэкономразвития считают, что туроператоры оказались вне конкурентной среды с небольшими туристическими компаниями. Последние работают по «упрощенке», в то время как крупные компании платят налог на добавленную стоимость в размере 20%.
В Минфине подсчитали, что в случае отмены НДС для туроператоров бюджет потеряет около 3-4 млрд рублей.
Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky /
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