Турпоток из России за рубеж вырос более чем на 20% за 2022 год

В 2022 году туристический поток за границу вырос более, чем на 20%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
Если в 2021 году на отдых за рубеж съездили 7,5 млн россиян, в 2022 их число увеличилось до 9,5 млн.
«Количество выехавших по основным туристическим направлениям — страны СНГ мы пока не включаем туда — 9,5 млн человек. В прошлом году это было 7,5 млн человек. Динамика больше 20%», — сказала Ломидзе, ее цитирует ТАСС.
Самым популярным направлением для путешествий стала Турция, в эту страну россияне совершили 5,3 млн поездок. На втором месте Абхазия, ее посетили 1,1 человек. А ОАЭ путешествовали около 1 млн россиян. Порядка 900 тыс. граждан РФ предпочли поездку в Египет, еще 410 тыс. выбрали для отдыха Тайланд.
При этом въездной туристический поток в РФ сократился в 2022 году на 95%. В основном для путешествий Россию выбирали граждане Германии, Ирана и Турции. По мнению Ломидзе, введение электронных виз стимулирует туристов посещать Россию.
В 2022 году в качестве осуждения вооруженного конфликта на территории Украины некоторые страны, включая государства Евросоюза, запретили или ограничили действие и выдачу россиянам туристических виз.
Фото на обложке: Davizro Photography /
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