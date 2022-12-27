Турпоток из России за рубеж вырос более чем на 20% за 2022 год

В 2022 году туристический поток за границу вырос более, чем на 20%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

Если в 2021 году на отдых за рубеж съездили 7,5 млн россиян, в 2022 их число увеличилось до 9,5 млн.

«Количество выехавших по основным туристическим направлениям — страны СНГ мы пока не включаем туда — 9,5 млн человек. В прошлом году это было 7,5 млн человек. Динамика больше 20%», — сказала Ломидзе, ее цитирует ТАСС.

Самым популярным направлением для путешествий стала Турция, в эту страну россияне совершили 5,3 млн поездок. На втором месте Абхазия, ее посетили 1,1 человек. А ОАЭ путешествовали около 1 млн россиян. Порядка 900 тыс. граждан РФ предпочли поездку в Египет, еще 410 тыс. выбрали для отдыха Тайланд.

При этом въездной туристический поток в РФ сократился в 2022 году на 95%. В основном для путешествий Россию выбирали граждане Германии, Ирана и Турции. По мнению Ломидзе, введение электронных виз стимулирует туристов посещать Россию.

В 2022 году в качестве осуждения вооруженного конфликта на территории Украины некоторые страны, включая государства Евросоюза, запретили или ограничили действие и выдачу россиянам туристических виз.

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