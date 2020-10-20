Сервис «Туту Командировки» отменил комиссию за обмен и возврат билетов

Сервис оформления деловых поездок «Туту Командировки» отменил сбор за обмен и возврат железнодорожных и авиабилетов для корпоративных клиентов. Это позволит компаниям сэкономить около 15% затрат на сервисные сборы, которые обычно взимают тревел-агентства. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Туту.ру».

Теперь, если клиент купил билет для деловой поездки на сайте сервиса, но ему потребовалось поменять или вернуть билет по любой причине, комиссии за обслуживание таких операций не будет, говорится в сообщении.

«Корпоративные клиенты тратят на обслуживание этих операций в среднем 15% сервисных сборов, которые они платят тревел-агентствам, и мы готовы снять с них эту статью расходов, тем более что в пандемию эти затраты возросли параллельно с ростом количества обменов и возвратов», — рассказывает руководитель «Туту Командировок» Наталья Погиблева.

В компании отмечают, что решение связано с влиянием пандемии, как на индустрию путешествий, так и на корпорпоративный сегмент в целом. Эксперты «Туту.ру» проанализировали особенности планирования деловых поездок до эпидемии и после нее. Выяснилось, что билеты все чаще покупают за 3 дня и даже меньше. В сентябре текущего года:

58% клиентов сервиса оформили билеты менее чем за 3 дня до поездки;

22% пользователей приобрели билеты за 3-7 дней до командировки;

10% компаний оформили билеты за 7-14 дней до отъезда;

8% клиентов купили билеты за 2 недели до поездки.

Глубина планирования деловых поездок сокращается. Например, в сентябре прошлого года доля тех, кто оформлял билеты за 2 недели до поездки была 16%; менее чем за 3 дня — 44%.

Также в компании пояснили, что отмена сервисного сбора стала возможна с помощью автоматизации некоторых внутренних процессов. Сервис предлагает:

старт работы с помощью ввода ИНН или названия юрлица и корпоративного e-mail;

автоматическое подключение электронного документооборота (ЭДО);

предоставление полного пакета закрывающих документов в момент покупки;

выгрузку сверки взаиморасчётов в личный кабинет;

возможность возврата и обмена билетов в личном кабинете клиента.

«Туту.ру» — российский сервис для организации путешествий. С его помощью можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, экскурсии, тематические туры, а также забронировать отели и оформить командировку. Сервис работает с середины 2003 года. По собственным данным, ежемесячная аудитория посетителей сайта составляет 20 млн уникальных пользователей.

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