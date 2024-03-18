Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Туту.ру» расширил партнерскую программу и увеличил размер вознаграждения

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Туристический сервис «Туту.ру» совместно с Adv.Cake расширил свою партнерскую программу, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. За каждую продажу партнер сервиса получит доход до 6%. Выплаты будут производиться раз в месяц.

«Туту.ру» расширил партнерскую программу и увеличил размер вознаграждения

Как отметили в компании, присоединиться к программе смогут владельцы тематических сайтов, различные путеводители, отели, авиакомпании, турагентства и даже travel-блогеры.

Условия партнерской программы «Туту.ру»

Ранее программа была доступна только в партнерских сетях. Сейчас к ней могут присоединиться все, кто хочет зарабатывать на сфере путешествий.

Партнерам доступны такие инструменты, как виджеты для поиска, баннеры, White Label или просто ссылка с меткой. С продажи железнодорожных и автобусных билетов партнеры получат 6%, с авиабилетов — 1,7%. В ближайшее время сервис добавит в программу отели.

Однако партнер компании сможет опубликовать на своем ресурсе виджет только по одному продукту. При этом, если пользователь перейдет по ссылке на сайт «Туту.ру» и купит другой продукт, партнер все равно получит процент.

Также изменились условия доступа к аналитике сервиса. Ее партнеры смогут запрашивать напрямую, как и данные для своего контента и сведения по индивидуальной ставке под промо.

Вместе с тем сервис ускорил продвижение статусов заказов вдвое.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
  2. 2 Цифровые тренды в туризме
  3. 3 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
  4. 4 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
  5. 5 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2024

Экспортер года

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

18 марта 2024

Квантовые вычисления

Все ВОЗМОЖНОСТИ