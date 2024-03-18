«Туту.ру» расширил партнерскую программу и увеличил размер вознаграждения

Туристический сервис «Туту.ру» совместно с Adv.Cake расширил свою партнерскую программу, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. За каждую продажу партнер сервиса получит доход до 6%. Выплаты будут производиться раз в месяц.

Как отметили в компании, присоединиться к программе смогут владельцы тематических сайтов, различные путеводители, отели, авиакомпании, турагентства и даже travel-блогеры.

Условия партнерской программы «Туту.ру»

Ранее программа была доступна только в партнерских сетях. Сейчас к ней могут присоединиться все, кто хочет зарабатывать на сфере путешествий.

Партнерам доступны такие инструменты, как виджеты для поиска, баннеры, White Label или просто ссылка с меткой. С продажи железнодорожных и автобусных билетов партнеры получат 6%, с авиабилетов — 1,7%. В ближайшее время сервис добавит в программу отели.

Однако партнер компании сможет опубликовать на своем ресурсе виджет только по одному продукту. При этом, если пользователь перейдет по ссылке на сайт «Туту.ру» и купит другой продукт, партнер все равно получит процент.

Также изменились условия доступа к аналитике сервиса. Ее партнеры смогут запрашивать напрямую, как и данные для своего контента и сведения по индивидуальной ставке под промо.

Вместе с тем сервис ускорил продвижение статусов заказов вдвое.

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