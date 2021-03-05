«Туту.ру» первым в России начал продажу электронных билетов на автобусы

На «Туту.ру» теперь можно купить электронные билеты на автобусы. Об этом RB.ru сообщили представители сервиса путешествий.

Использование электронных билетов на автобус стало возможным после выхода новых правил перевозок пассажиров, принятых правительством России. После вступления их в силу с 1 января 2021 года, «Туту.ру» стал первым сервисом в стране, продающим подобные проездные документы.

Билеты не требуют обязательной распечатки. Для посадки в автобус достаточно показать их на экране смартфона или планшета вместе с оригиналом документа, данные которого использовались при покупке. Тем не менее, предупреждает сервис, на ряде маршрутов пока еще может потребоваться распечатанный билет, о чем «Туту.ру» всегда предупреждает в момент покупки и в письме с маршрутной квитанцией.

«Большинство автовокзалов уже придерживаются новых нормативов, однако отдельные сотрудники могут быть не осведомлены и требовать билет в распечатанном виде. Мы отслеживаем такие ситуации, и в случае нарушений связываемся с автовокзалом и перевозчиком, напоминаем им об изменениях», — пояснил заместитель гендиректора по развитию автобусного рынка «Туту.ру» Сергей Николаев.

Оформить электронный билет можно в приложении сервиса для iOS или Android. Оплата возможна банковской картой Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, МИР, а также с помощью Apple и Google Pay. В одном заказе оформляются билеты максимум для четырех человек, количество заказов не ограничено.

После первой покупки билета в приложении данные об указанных документах пассажира сохранятся, и при последующих покупках система автоввода сама подставит информацию.

В 2020 году «Туту.ру» стал первым сервисом, который подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами. С декабря автобусные билеты снабжаются метаданными, которые можно проверить через эту систему. Это дает пассажиру уверенность в легальности перевозчика и маршрута, уточнили представители сервиса.

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