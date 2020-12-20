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В Москве запустилась сеть кулинарных коворкингов «Твое место»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Стартап «Твое место» после привлечения инвестиций в раунде seed от бизнес-ангелов (их имена не разглашаются), объявил о своем запуске. Первые площадки сети кулинарных коворкингов открылись в столице. Об этом Rusbase сообщили основатели сети.

В Москве запустилась сеть кулинарных коворкингов «Твое место»

Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» основали супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Артур Цыкунов — бывший глава направления развития партнерств «Почта Mail.ru», экс-руководитель группы локального маркетинга в «Яндекс.Такси». Елизавета Цыкунова — экс-руководитель продукта МТС.

«Твое место» — это коммерческое пространство, полностью оборудованная профессиональная кухня, где можно арендовать рабочее место для команды или одного повара длительностью от 1 часа. В аренду рабочего места входит:

  • оборудование для готовки;
  • холодильное, морозильное и сухое хранение;
  • сервис оборудования;
  • доступ 24/7, интернет;
  • коммуникации, промышленная вентиляция;
  • сервис постоянной уборки, включая вынос мусора;
  • дезинсекция и дератизация;
  • пожарная безопасность.

«“Твое место” подходит для ресторанов, которые хотят выйти в новый район, для тех, кто хочет запустить dark kitchen или занимается кейтерингом, проработками меню, также для частных поваров. Наша ключевая задача — помочь бизнесу эффективно увеличивать свои мощности, платя только за тот ресурс, который они действительно используют», — уточнила сооснователь сети Елизавета Цыкунова.

По итогам раунда компания получила первый транш в размере $100 тысяч. Инвестиции будут направлены на развитие проекта. Масштабирование бизнеса намечено на 2021 год после привлечения раунда А, в планах — открыть до 15 коворкингов «Твое место» в Москве и Санкт-Петербурге.

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Фото: «Твое место»

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