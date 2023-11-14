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Сервис для онлайн-знакомств Twinby вышел в топ-1 российского App Store

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис для онлайн-знакомств Twinby вышел в топ-1 российского App Store. Приложение обошло по популярности загрузок в частности Telegram и WhatsApp. На российский рынок Twinby вышел в июне, в ноябре привлек 150 млн рублей инвестиций.

Сервис для онлайн-знакомств Twinby вышел в топ-1 российского App Store

Дейтинг-сервис Twinby поднялся на первую строчку российского App Store в категории «Социальные сети». Об этом на своей странице в социальной сети рассказал в частности бизнесмен Руслан Фазлыев.

В своей категории приложение для знакомств обошло по загрузкам популярные во всем мире и у россиян в частности мессенджеры WhatsApp и Telegram. 

На российский рынок Twinby вышел в июне 2023 года, в ноябре приложение привлекло 150 млн рублей инвестиций от бывшего технического директора InDrive Александра Бурцева и фонда Impact Capital. Оценка компании по итогам раунда составила 5 млрд рублей.

Twinby подбирает человеку пару на основе психологической совместимости. Дейтинг-сервис запустили выпускники Высшей школы экономики Вероника Яковлева и Валерий Климов. По данным Crunchbase, штаб-квартира Twinby располагается в Дубае.

Фото на обложке: play-lh.googleusercontent

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