Twitch разрешит одновременный стриминг на нескольких платформах — включая YouTube, TikTok и Instagram*

Спикеры платформы Twitch на TwitchCon в Лас-Вегасе объявили о том, что гигант потокового вещания позволит пользователям вести стримы одновременно на Twitch и в других соцсетях. В том числе в YouTube, TikTok и Instagram*, с которыми платформа пытается конкурировать.

Такую открытость и готовность делиться контентом с конкурентами эксперты рынка связывают с желанием удержать пользователей, пишет Gizmochina: «Вероятно, это просчитанный риск, чтобы удержать лучших специалистов в сфере прямых трансляций».

Шаг кажется нелогичным лишь на первый взгляд. Можно подумать, что, позволяя пользователям вести трансляции в других местах, платформа подрывает преданность собственной аудитории. Так зачем же вносить такие радикальные изменения? Чтобы удержать крутых стримеров, которые в последнее время стали делать выбор в пользу таких платформ, как YouTube и TikTok.

Предоставляя создателям больше свободы для одновременного вещания без ограничений, Twitch повышает лояльность, прежде всего, стримеров среднего порядка, которые, возможно, рассматривают возможность перехода в другие сервисы из-за проблем с доходами.

Но есть и другой аспект, который следует учитывать: предоставляя более гибкие варианты потокового вещания, Twitch фактически расширяет охват аудитории. Стримеры могут захватывать аудиторию на разных платформах и потенциально заманивать ее обратно на Twitch.

Издание напоминает, что ранее платформа Twitch уже ослабляла свои рекомендации по перекрестному стримингу в TikTok и Instagram*. Теперь компания пошла еще дальше и открывает двери для стриминга через «любой сервис», если только стример не связан эксклюзивным контрактом с Twitch.

Нововведение также отражает готовность компании адаптироваться к новым реалиям рынка. К примеру, известно, что Twitch экспериментировал с машинным обучением для модерации чатов.

И все же новая политика пока не настолько проста и прозрачна, как хотелось бы. Авторы идеи сопроводили ее определенным набором правил. Среди них есть, например, такое указание: «пользовательский интерфейс Twitch не должен подвергаться риску» на других платформах.

Это правило довольно неоднозначно и оставляет место для интерпретации. Нет понимания, ни как Twitch будет обеспечивать соблюдение этой нормы, ни какие последствия ожидают тех, кто «перейдет черту».

* принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны корпорации Meta

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