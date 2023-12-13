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Twitch получил новый штраф за неудаление запрещенного контента

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Суд в Москве назначил Twitch 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Twitch получил новый штраф за неудаление запрещенного контента

Решение вынес судья судебного участка № 374

Таганского района Москвы, компания Twitch Interactive, Inc признана виновной в нарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Максимальная санкция по данной статье для юрлиц составляет 6 млн рублей.

Ранее в апреле 2023 года Twitch уже получал штраф за неудаление информации. Сумма штрафа составила 13 млн рублей.

В последнее время штрафы по аналогичным правонарушениям получали Google (4 млн рублей) и TikTok (800 тыс. рублей).

Фото на обложке: salarko / Shutterstock

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