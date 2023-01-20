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Twitter запретил использовать свое API для создания приложений-аналогов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Twitter Inc. запретил разработчикам создавать сторонние приложения, копирующие официальный клиент, на основе своего API. Изменения отражены в новых правилах, которые компания опубликовала 19 января.

Twitter запретил использовать свое API для создания приложений-аналогов

Теперь для доступа к социальной сети можно воспользоваться только официальным приложением. Пользователи ранее жаловались на прекращение работы Tweetbot и Twitterific.

Изначально Twitterific разрабатывался для доступа в соцсеть с устройств на iOS и macOS. Он позволял пользоваться Twitter, пока компания не представила официальную версию приложения для этих операционных систем.

О введении новых правил Twitter не объявлял, компания просто опубликовала новое соглашение, утверждают разработчики.

В марте прошлого года Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории России во исполнение требования Генпрокуратуры.

В конце октября американский миллиардер Илон Маск купил соцсеть и сделал Twitter частной компанией. После этого организацию покинули до половины сотрудников, часть коллектива уволил сам Маск, еще часть ушла из-за несогласия с новыми условиями работы.

Фото на обложке: TY Lim / Shutterstock

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