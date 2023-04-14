Twitter увеличил максимальный объем сообщений до 10 тыс. знаков

Социальная сеть Twitter увеличила максимальный объем знаков в одной публикации до 10 тыс., а также ввела форматирование текстов жирным шрифтом и курсивом. Об этом сообщается на странице Twitter Write.
«Мы улучшаем возможности письма и чтения в Twitter! С сегодняшнего дня Twitter поддерживает твиты длиной до 10 000 символов с форматированием текста жирным шрифтом и курсивом», — говорится в сообщении.
Новая функция доступна для подписчиков Twitter Blue.
Ранее у некоторых пользователей Twitter Blue появилась возможность публиковать твиты объемом до 4 тыс. символов вместо стандартных 280.
13 апреля владелец Twitter Илон Маск сообщил о запуске монетизации пользовательского контента на платформе. В течение года авторы будут получать деньги от подписчиков за вычетом комиссии платежных систем — iOS и Android взимают по 30%. Сама компания не будет зарабатывать на этой функции в течение следующих 12 месяцев.
Фото на обложке: Unsplash
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