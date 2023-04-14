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Twitter увеличил максимальный объем сообщений до 10 тыс. знаков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Социальная сеть Twitter увеличила максимальный объем знаков в одной публикации до 10 тыс., а также ввела форматирование текстов жирным шрифтом и курсивом. Об этом сообщается на странице Twitter Write.

Twitter увеличил максимальный объем сообщений до 10 тыс. знаков

«Мы улучшаем возможности письма и чтения в Twitter! С сегодняшнего дня Twitter поддерживает твиты длиной до 10 000 символов с форматированием текста жирным шрифтом и курсивом», — говорится в сообщении.

Новая функция доступна для подписчиков Twitter Blue.

Ранее у некоторых пользователей Twitter Blue появилась возможность публиковать твиты объемом до 4 тыс. символов вместо стандартных 280.  

13 апреля владелец Twitter Илон Маск сообщил о запуске монетизации пользовательского контента на платформе. В течение года авторы будут получать деньги от подписчиков за вычетом комиссии платежных систем —  iOS и Android взимают по 30%. Сама компания не будет зарабатывать на этой функции в течение следующих 12 месяцев. 

Фото на обложке: Unsplash

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