Twitter «украл» у пользователя аккаунт @X — новое название соцсети после ребрендинга

Twitter «украл» у пользователя аккаунт с идентификатором @X – это новое название соцсети после недавнего ребрендинга. Уже бывший владелец аккаунта рассказал, что его «просто забрали», хотя могли и купить – рыночная стоимость аккаунтов с таким именем достигает $50 тыс.
Социальная сеть Twitter присвоила себе аккаунт @X, который принадлежал пользователю из Сан-Франциско Джину Хвану. Об этом он рассказал The Daily Telegraph.
Хван сообщил, что его аккаунт «просто забрали», о чем он получил письмо от соцсети – в нем Twitter указал, что учетная запись перешла в собственность компании. Хван создал аккаунт в 2007 году.
По оценкам издания, рыночная стоимость аккаунтов, название которых состоит из одной буквы, достигает $50 тыс. Хван был бы готов продать его, но предложений от Twitter не получал.
Согласно политике компании, пользователи Twitter не имеют юридических прав на свои аккаунты. Учетные записи могут быть изъяты в том числе в случае попытки присвоения товарного знака.
С 24 июля домен x.com автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. В этот же день соцсеть сменила логотип с птицей на букву X на чёрном фоне.
Фото на обложке: Camilo Concha /
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