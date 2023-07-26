Twitter «украл» у пользователя аккаунт @X — новое название соцсети после ребрендинга

Twitter «украл» у пользователя аккаунт с идентификатором @X – это новое название соцсети после недавнего ребрендинга. Уже бывший владелец аккаунта рассказал, что его «просто забрали», хотя могли и купить – рыночная стоимость аккаунтов с таким именем достигает $50 тыс.

Социальная сеть Twitter присвоила себе аккаунт @X, который принадлежал пользователю из Сан-Франциско Джину Хвану. Об этом он рассказал The Daily Telegraph.

Хван сообщил, что его аккаунт «просто забрали», о чем он получил письмо от соцсети – в нем Twitter указал, что учетная запись перешла в собственность компании. Хван создал аккаунт в 2007 году.

По оценкам издания, рыночная стоимость аккаунтов, название которых состоит из одной буквы, достигает $50 тыс. Хван был бы готов продать его, но предложений от Twitter не получал.

Согласно политике компании, пользователи Twitter не имеют юридических прав на свои аккаунты. Учетные записи могут быть изъяты в том числе в случае попытки присвоения товарного знака.

С 24 июля домен x.com автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. В этот же день соцсеть сменила логотип с птицей на букву X на чёрном фоне.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock