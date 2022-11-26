Маск выпустит «альтернативный телефон» в случае удаления Twitter из App Store

Изменения политики безопасности в приобретенном Илоном Маском Twitter'е могут стать поводом для удаления приложения соцсети из магазина Apple Store. В этом случае миллиардер будет вынужден «сделать альтернативный телефон» для конкуренции с Apple, но бизнесмен надеется, что «до этого не дойдет».

Об этом он высказался на своей страничке в Twitter.

Причиной удаления приложения из магазина техногиганта может стать новый курс соцсети в отношении модернизации контента.

Business Insider утверждает, что многие эксперты рынка считают увольнения руководителей, отвечающих за конфиденциальность данных в компании, тревожным звоночком.

В попытке вернуть на площадку «свободу слова» Маск по сути готов разрешить высказывания, которые затрагивают весьма спорные темы, даже если по факту они не нарушают закон.

Кроме того, сообщается, что он планирует попытаться заработать на Twitter за счет контента для взрослых по аналогии с сайтом Ony Fans.

Все вместе это противоречит политике Apple. У техногиганта есть подробные рекомендации для приложений, размещаемых в сторе. И разработчики должны следовать им, чтобы оставаться доступными на iPhone и других устройствах Apple.

Недвусмысленно выразил свое отношение к модерницации контента Twitter и Фил Шиллер, руководитель отдела маркетинга Apple, который возглавляет App Store. Он на прошлой неделе удалил свой аккаунт в Twitter.

Маск в полной мере осознает возможные проблемы с Apple и конкретно возможность удаления приложения соцсети из App Store.

«Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, – написал он. – Но если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон».

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