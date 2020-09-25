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Twitter сообщил о новой уязвимости в соцсети

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Twitter написал разработчикам приложений для соцсети письма о том, что обнаружил уязвимость в работе платформы. Об этом сообщает TechCrunch, в распоряжении которого оказалось одно из писем. 

Twitter сообщил о новой уязвимости в соцсети

Как пишет Twitter, приватные ключи для доступа к аккаунтам разработчиков могли по ошибке остаться в кэше браузера. Из-за этого посторонние люди могут получить доступ к учетным записям пользователей. 

В письмах говорится, что соцсеть исправила ошибку. Когда это случилось, неизвестно — как и то, сколько разработчиков могли пострадать от уязвимости. 

Twitter отмечает, что пока не обнаружил свидетельств несанкционированного доступа третьих лиц к аккаунтам. В то же время соцсеть призвала разработчиков принять меры предосторожности: повторно создать приватные ключи. 

В середине июля Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. Злоумышленники взломали аккаунты бизнесменов, политиков, звезд шоу-бизнеса и других известных людей. Хакеры предлагали подписчикам отправить $1000 на биткоин-кошелек. Взамен мошенники обещали удвоить эту сумму. 

Среди пострадавших — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян, экс-президент США Барак Обама, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Кроме того, пострадали аккаунты Apple и Uber.

Фото: khak / Shutterstock

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