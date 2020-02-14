Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Twitter будет помечать посты с фейками и угрозами

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Социальная сеть Twitter будет маркировать твиты с «лживой и недостоверной информацией». Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Twitter будет помечать посты с фейками и угрозами

Под новые правила подпадут твиты, содержащие угрозы физической расправой, риск массового насилия и беспорядков, а также сообщения, которые представляют угрозу частной жизни одного человека или группы людей. Под последним понимаются: сталкинг, нежелательное внимание; контент, направленный на подавление людей; запугивание избирателей.

Специальные маркеры начнут получать не только текстовые твиты, но также фото и видео. Пользователь, который захочет ретвитнуть или лайкнуть сообщение с фейком или угрозами, получит предупреждение.

В дополнение к посту, соцсеть станет оценивать контекст, в котором он был создан. Twitter начнет анализировать метаданные контента, информацию в профиле пользователя, сайты, связанные с аккаунтом или с постом.

Посты с отметками будут появляться в Twitter с 5 марта, говорится в блоге.

Новые правила стали продолжением обновления политики Twitter. Напомним, что в октябре 2019 года соцсеть заявила, что намерена бороться с недостоверной и угрожающей информацией на своей площадке.

Фото: Sattalat phukkum / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ