Twitter будет помечать посты с фейками и угрозами

Под новые правила подпадут твиты, содержащие угрозы физической расправой, риск массового насилия и беспорядков, а также сообщения, которые представляют угрозу частной жизни одного человека или группы людей. Под последним понимаются: сталкинг, нежелательное внимание; контент, направленный на подавление людей; запугивание избирателей.



Специальные маркеры начнут получать не только текстовые твиты, но также фото и видео. Пользователь, который захочет ретвитнуть или лайкнуть сообщение с фейком или угрозами, получит предупреждение.



В дополнение к посту, соцсеть станет оценивать контекст, в котором он был создан. Twitter начнет анализировать метаданные контента, информацию в профиле пользователя, сайты, связанные с аккаунтом или с постом.



Посты с отметками будут появляться в Twitter с 5 марта, говорится в блоге.

Новые правила стали продолжением обновления политики Twitter. Напомним, что в октябре 2019 года соцсеть заявила, что намерена бороться с недостоверной и угрожающей информацией на своей площадке.