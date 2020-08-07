Twitter грозит штраф до $250 млн за использование личных данных пользователей

Twitter грозит штраф от $150 до $250 млн за использование личных данных пользователей. Об этом пишет New York Times со ссылкой на сообщение соцсети.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США ведет расследование в отношении компании. Twitter подозревается в нарушении соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. В соответствии с соглашением Twitter не может вводить людей в заблуждение о мерах, которые предпринимает для защиты их безопасности и конфиденциальности.

По мнению FTC, в 2013-2019 годах Twitter использовал телефонные номера и адреса электронной почты пользователей, которые они доверили ей в целях безопасности.

Личные данные оказались в системе, с помощью которой рекламодатели адаптировали объявления для определенной аудитории

Как рассказали в Twitter, комиссия начала расследование в октябре прошлого года. В компании называют свои действия непреднамеренными. Пока неясно, сколько людей пострадали от действий компании.

Это второй случай, связанный с безопасностью данных в Twitter за последний месяц. 15 июля социальная сеть подверглась масштабной хакерской атаке. Злоумышленники взломали аккаунты бизнесменов, политиков, звезд шоу-бизнеса и других известных людей.

Среди пострадавших — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян, экс-президент США Барак Обама, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Кроме того, пострадали аккаунты Apple и Uber.

Хакеры предлагали подписчикам отправить $1000 на биткоин-кошелек. Взамен мошенники обещали удвоить эту сумму. В компании отметили, что мошенники получили доступ к аккаунтам с помощью социальной инженерии. Twitter предполагает, что хакеры атаковали некоторых сотрудников Twitter, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

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