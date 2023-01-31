Twitter начал работу над созданием собственной платежной системы — Financial Times

Генеральный директор Twitter Илон Маск вознамерился создать на базе соцсети полноценную платежную систему, которая сможет конкурировать с PayPal и Apple Pay, сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, Twitter Inc. уже обратилась в соответствующие инстанции для получения необходимых лицензий. Один из источников газеты утверждает, что Минфин США зарегистрировал Twitter как платежную систему. Ожидается, что лицензирование не займет больше года. После этого Twitter предстоит расширить лицензию, чтобы получить выход на международный рынок.

По информации издания, разработкой нового инструмента занимается команда директора по управлению продуктами Twitter Эстера Кроуфорда.

По задумке Маска, сервис позволит не только совершать одноранговые транзакции и держать сберегательные счета и дебетовые карты. В планах также добавить в сервис возможность проводить операции с криптовалютой.

Предприниматель заявлял, что Twitter должен предоставлять финтех-услуги в рамках одного «всеобъемлющего приложения».

Компания Twitter Payments LLC была зарегистрирована Маском в августе прошлого года, до покупки бизнесменом самой социальной сети. На встрече с инвесторами в мае предприниматель рассказывал, что к 2028 году хочет заработать за счет платежной системы Twitter порядка $1,3 млрд.

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