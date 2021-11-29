Основатель Twitter уйдет с поста генерального директора компании

Основатель компании Twitter Джек Дорси, как ожидается, уйдет с поста ее генерального директора.

О том, что Дорси покинет должность сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник. Пока неизвестно, кто займет его должность. В Twitter официально сообщение пока не прокомментировали.

Акции Twitter на этой новости в моменте подскочили почти на 10% с $47,51 за бумагу до $52,03. Однако на 17:59 мск опустились до отметки $48,82.

Джек Дорси американский разработчик программного обеспечения и предприниматель. В рейтинге журнала Forbes в 2020 году его состояние оценивалось в $14,4 млрд.

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