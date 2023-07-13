Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На Twitter подали в суд за невыплату $500 млн выходных пособий

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие сотрудники Twitter подали на компанию в суд за невыплату обещанных выходных пособий на общую сумму $500 млн. После покупки соцсети Илон Маск сократил штат компании более чем в пять раз, уволив 6,5 тыс. человек.

На Twitter подали в суд за невыплату $500 млн выходных пособий

Бывшие сотрудники Twitter подали к компании коллективный иск из-за невыплаты обещанных им выходных пособий. Иск поступил в суд Сан-Франциско, пишет Reuters.

В судебном иске компани Twitter и ее владелец Илон Маск обвиняются в нарушении закона о выплате пособий сотрудникам. Согласно плану Twitter по выплатам, уволенные сотрудники должны получить зарплату за два месяца и оплату в размере недельного заработка за один полный год работы, говорится в иске.

Однако Twitter выплатил уволенным сотрудникам только заработок за один рабочий месяц, а некоторые сотрудники пособие не получили, утверждают истцы.

Осенью 2022 года Илон Маск купил социальную сеть Twitter и объявил о масштабной программе сокращения штата. Количество сотрудников компании уменьшилось более чем в пять раз – с 8 тыс. до 1,5 тыс.

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ