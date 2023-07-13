На Twitter подали в суд за невыплату $500 млн выходных пособий

Бывшие сотрудники Twitter подали на компанию в суд за невыплату обещанных выходных пособий на общую сумму $500 млн. После покупки соцсети Илон Маск сократил штат компании более чем в пять раз, уволив 6,5 тыс. человек.

Бывшие сотрудники Twitter подали к компании коллективный иск из-за невыплаты обещанных им выходных пособий. Иск поступил в суд Сан-Франциско, пишет Reuters.

В судебном иске компани Twitter и ее владелец Илон Маск обвиняются в нарушении закона о выплате пособий сотрудникам. Согласно плану Twitter по выплатам, уволенные сотрудники должны получить зарплату за два месяца и оплату в размере недельного заработка за один полный год работы, говорится в иске.

Однако Twitter выплатил уволенным сотрудникам только заработок за один рабочий месяц, а некоторые сотрудники пособие не получили, утверждают истцы.

Осенью 2022 года Илон Маск купил социальную сеть Twitter и объявил о масштабной программе сокращения штата. Количество сотрудников компании уменьшилось более чем в пять раз – с 8 тыс. до 1,5 тыс.

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