Twitter приобрел сервис по поиску работы Laskie

Twitter приобрел стартап Laskie, пишет Axios. Покупка стала первой сделкой с тех пор, как Илон Маск возглавил соцсеть. По словам источников, ее сумма составила «десятки миллионов».

Компания основана в Сан-Франциско в 2021 году и представляет сервис по поиску работу. Ранее основатель Laskie Крис Бакке продал другой свой проект онлайн-бирже вакансий Indeed. В 2021 году Laskie привлекла $6 млн, сейчас на сайте компании указано, что сервис недоступен.

Как пишет издание, приобретение служит идее Маска превратить Twitter в «суперприложение» с широким функционалом. Ранее СМИ сообщали, что Илон Маск поручил команде директора по управлению продуктами Twitter разработку платежной системы внутри соцсети. На прошлой неделе Twitter анонсировал зашифрованные личные сообщения.

Ранее Илон Маск представил нового генерального директора компании. Пост CEO займет экс-руководитель рекламного направления медиакомпании NBCUniversal.

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